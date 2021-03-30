رياضة

قطر تعتذر عن استضافة بطولة "خليجي 25".. وتدعم العراق!

Lebanon 24
30-03-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-808061-637526937002720347.jpg
Doc-P-808061-637526937002720347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر الاتحاد القطري لكرة القدم ، أمس الإثنين، الاعتذار عن استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القادم "خليجي 25ط، ووجه رسالة إلى الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم يدعم فيها استضافة العراق للبطولة.

وجاء في نص الرسالة المرسلة من رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة آل ثاني: "دعماً منا لإتاحة الفرصة الكاملة للاتحاد العراقي لكرة القدم باستضافة البطولة لما تمثله من أهمية حيوية للشعب العراقي الشقيق وللجماهير الكروية العراقية التي تتطلع بشغف لاستضافة هذه البطولة الغالية في العراق، قرر الاتحاد القطري لكرة القدم الاعتذار عن استضافة بطولة خليجي 25 كدولة بديلة".

من جهته قال وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال في بيان صحافي، إن "مواقف الأشقاء في دولة قطر محط فخر وتقدير جماهير وشعب العراق ويسجلون السبق كما هو معهود عنهم بكل همة واقدام وعمل مشرف يعز العرب في مختلف الميادين ونثق بأن مواقف الأشقاء في دول الخليج ستكون كموقف دولة قطر لدعم حق العراق في إستضافة البطولة".
 
ولم يستضف العراق البطولة منذ عام 1979 وحتى الآن، وسعى إلى استضافتها في النسخ الأخيرة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الظروف الأمنية التي يشهدها.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-03-30
18:00 | 2021-03-30
15:00 | 2021-03-30
12:00 | 2021-03-30
09:00 | 2021-03-30
06:00 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website