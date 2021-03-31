ضربة قاسية لبايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ الألماني، حامل اللقب، أن هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب عن المواجهتين المرتقبتين ضد وصيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بداعي إصابة في ركبته ستبعده شهراً عن الملاعب.وأصيب ليفاندوفسكي في ركبته اليمنى خلال مباراة بولندا ضد سان مارينو، الأحد، ضمن تصفيات مونديال 2022 بعد أن سجل هدفين، لكنه لم يكملها وخرج في الدقيقة 63، فترك معسكر منتخب بلاده المدعو لمواجهة إنكلترا، الأربعاء، وعاد إلى ناديه للخضوع لفحوصات إضافية وتلقي العلاج.وأصدر بايرن بياناً أكد فيه إصابة ليفاندوفسكي: "بإلتواء في ركبته اليمنى وسيغيب عن الملاعب لنحو اربعة أسابيع".