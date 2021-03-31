رياضة

صورة لطاقم منتخب عربي تثير جدلا واسعا.. شاهدوها

Lebanon 24
31-03-2021 | 15:00
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أثارت صورة لطاقم منتخب المغرب أثناء حصة تدريبية خاضها "أسود الأطلس" جدلا واسعا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر رواد التواصل الاجتماعي من عدد أعضاء الطاقم الخادم لمنتخب المغرب، قياسا بالأداء الذي يقدمه الفريق، بقيادة المدير الفني البوسني وحيد خليلوزيتش.
 
 
وانتشرت الصورة المأخوذة من لقطة عرضية على هامش تغطية قناة "الرياضية" لتدريب المنتخب وتم إرفاقها بتعليقات ساخرة، من قبيل: "18 عضوا في طاقم المنتخب بما يعادل عضوا لكل لاعب.. دون احتساب مجموعة من العاملين الذين يشتغلون خارج رقعة الملعب لتأمين راحة الأسود، لكن لا أداء ولا ألقابا".

بينما ذهبت فئة أخرى تخمن الميزانية المخصصة للطاقم المشتغل مع "الأسود" وتتحسر عليها، علما أن راتب مدرب المنتخب خليلوزيتش، الذي صرح بأنه مازال في حاجة إلى الوقت لبناء منتخب والثبات على التشكيل المثالي، يظل من أعلى رواتب المدربين في إفريقيا.

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