رياضة

السعودية تقسو على فلسطين بخماسية في التصفيات المزدوجة (فيديو)

Lebanon 24
31-03-2021 | 18:00
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حقّق المنتخب السعودي فوزاً ساحقاً بخماسية نظيفة على ضيفه الفلسطيني، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وافتتح ياسر الشهراني التسجيل لـ"الأخضر" في الدقيقة 37، وضاعف زميله فهد مساعد المولد، في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم". 

وأضاف ياسر الشهراني هدفين متتاليين في الدقيقتين 52 و58، ومن ثم اختتم سالم الدوسري خماسية أصحاب الأرض من ركلة جزاء، في الدقيقة 88 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "مدينة الملك سعود الرياضية"، في مدينة الباحة.
 
وحقق المنتخب السعودي انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين عن وصيفه الأوزبكي.

بينما تعرض المنتخب الفلسطيني للهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 4 نقاط.
 
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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