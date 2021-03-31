السعودية تقسو على فلسطين بخماسية في التصفيات المزدوجة (فيديو)

بخماسية نظيفه #منتخبنا_الوطني يعتلي صدارة مجموعته 💚👏
🎥 ـــ شاهد أهداف المباراة 👇 pic.twitter.com/BhuSk09Vz7
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 30, 2021
بخماسية نظيفه #منتخبنا_الوطني يعتلي صدارة مجموعته 💚👏
🎥 ـــ شاهد أهداف المباراة 👇 pic.twitter.com/BhuSk09Vz7
ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية الموهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 #منتخبنا_الوطني في الصدارة💚🤩 pic.twitter.com/KKZksQRQGy
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 30, 2021
ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية الموهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 #منتخبنا_الوطني في الصدارة💚🤩 pic.twitter.com/KKZksQRQGy