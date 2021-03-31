السعودية تقسو على فلسطين بخماسية في التصفيات المزدوجة (فيديو)

حقّق المنتخب السعودي فوزاً ساحقاً بخماسية نظيفة على ضيفه الفلسطيني، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وافتتح ياسر الشهراني التسجيل لـ"الأخضر" في الدقيقة 37، وضاعف زميله فهد مساعد المولد، في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".وأضاف ياسر الشهراني هدفين متتاليين في الدقيقتين 52 و58، ومن ثم اختتم سالم الدوسري خماسية أصحاب الأرض من ركلة جزاء، في الدقيقة 88 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "مدينة الملك سعود الرياضية"، في مدينة الباحة.