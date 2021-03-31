الطائرة الشاطئية اللبنانية تشارك في الدوري العالمي ببلغاريا

عقدت لجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة اجتماعا عبر تطبيق "زوم". وحضر رئيس الاتحاد وليد القاصوف والأمين العام عصام أبو جودة ومدير المنتخبات الوطنية الدكتور إيلي موسى والمدير التنفيذي للاتحاد اميل جبور، ورئيس اللجنة ايلي ابي شديد والأعضاء.

وقرر المجتمعون عقد جلسات اللجنة كل اسبوعين وإستثنائيا عند الضرورة.

كما اعتمدوا المشاركة في الدوري العالمي (نجمة واحدة) الذي سيقام في العاصمة البلغارية صوفيا بين 20 أيار المقبل و 23 منه، الى تحضير روزنامة النشاط لموسم 2021 و تحديد انطلاقتها بعد الأعياد.

وطالبوا الاتحاد "بتحديد موعد تنظيم بطولة لبنان العامة، والعمل على إنشاء ملاعب في محافظة الجنوب وقضاء الشوف ومحافظة البقاع وفي مناطق أخرى والتواصل مع البلديات والفعاليات و المؤسسات لطلب المساعدة".