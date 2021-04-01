رياضة

إسبانيا تتخطّى كوسوفو في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

Lebanon 24
01-04-2021 | 09:00
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فاز منتخب إسبانيا على ضيفه منتخب كوسوفو بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وتوالى على تسجيل ثلاثية إسبانيا كل من اللاعبين، داني أولمو، وفيران توريس، وجيرارد مورينو، في الدقائق 34، 36، 75 على الترتيب.


بينما سجل بيسار حليمي هدف كوسوفو الوحيد بحلول الدقيقة 70 مستفيد من خطأ ارتكبه حارس مرمى منتخب إسبانيا أوناي سيمون، الذي خرج بعيد عن مرماه وأضاع الكرة، ليسددها حليمي مباشرة في الشباك من مسافة بعيدة.

 

What a goal, what a finish. Besar Halimi scores a sensational goal for #KOSOVO 🇽🇰 vs spain. pic.twitter.com/0kah3nfIJL

وحقق منتخب إسبانيا انتصاره الثاني على التوالي، وتصدر قائمة المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، متجاوزاً نظيره السويدي الذي خاض مباراتين فقط.

بينما تعرض منتخب كوسوفو للهزيمة الثانية في ثاني مباراة له، ويحتل المركز الخامس الأخير من دون نقاط.

 

المصدر: روسيا اليوم
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