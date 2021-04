إسبانيا تتخطّى كوسوفو في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

فاز منتخب إسبانيا على ضيفه منتخب كوسوفو بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.



وتوالى على تسجيل ثلاثية إسبانيا كل من اللاعبين، داني أولمو، وفيران توريس، وجيرارد مورينو، في الدقائق 34، 36، 75 على الترتيب.



بينما سجل بيسار حليمي هدف كوسوفو الوحيد بحلول الدقيقة 70 مستفيد من خطأ ارتكبه حارس مرمى منتخب إسبانيا أوناي سيمون، الذي خرج بعيد عن مرماه وأضاع الكرة، ليسددها حليمي مباشرة في الشباك من مسافة بعيدة.

What a goal, what a finish. Besar Halimi scores a sensational goal for #KOSOVO 🇽🇰 vs spain. pic.twitter.com/0kah3nfIJL

— Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) March 31, 2021

وحقق منتخب إسبانيا انتصاره الثاني على التوالي، وتصدر قائمة المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، متجاوزاً نظيره السويدي الذي خاض مباراتين فقط.

بينما تعرض منتخب كوسوفو للهزيمة الثانية في ثاني مباراة له، ويحتل المركز الخامس الأخير من دون نقاط.