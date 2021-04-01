رياضة

خسارة مدوية للمنتخب الألماني أمام منتخب مقدونيا الشمالية

Lebanon 24
01-04-2021 | 12:00
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فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب على مضيفه منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي شهدت أيضاً فوز أرمينيا 3-2 على ضيفتها رومانيا، وأيسلندا على مضيفتها ليشتنشتاين 4-1.


وانفرد منتخب أرمينيا بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي مقدونيا الشمالية وألمانيا، فيما احتلت رومانيا المركز الرابع بـ 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب أيسلندا، صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط، فيما قبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا نقاط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وظهر منتخب ألمانيا بشكل باهت للغاية، وبدا نجومه بعيدين تماماً عن مستواهم المعتاد، ليتلقى منتخب "الماكينات" خسارة مدوية على أرضه.

وبادرت مقدونيا الشمالية بالتسجيل عن طريق غوران بانديف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن إيلكاي غوندوغان أدرك التعادل لألمانيا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء. وبينما حاول المنتخب الألماني تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، باغت منتخب مقدونيا الجميع بتسجيله الهدف الثاني عن طريق إليف إلماس في الدقيقة 84.

 

المصدر: د أ ب
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