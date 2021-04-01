خسارة مدوية للمنتخب الألماني أمام منتخب مقدونيا الشمالية

فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب على مضيفه منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي شهدت أيضاً فوز أرمينيا 3-2 على ضيفتها رومانيا، وأيسلندا على مضيفتها ليشتنشتاين 4-1.
وبادرت مقدونيا الشمالية بالتسجيل عن طريق غوران بانديف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن إيلكاي غوندوغان أدرك التعادل لألمانيا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء. وبينما حاول المنتخب الألماني تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، باغت منتخب مقدونيا الجميع بتسجيله الهدف الثاني عن طريق إليف إلماس في الدقيقة 84.