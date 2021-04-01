بالانتصار الثالث.. إيطاليا تنفرد بصدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم

واصل المنتخب الإيطالي لكرة القدم بدايته القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الثمين بنتيجة 2-0 على مضيفه الليتواني، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت أيضاً تعادل أيرلندا الشمالية مع بلغاريا سلبياً.وانفرد المنتخب الإيطالي بصدارة المجموعة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام نظيره السويسري الذي حصل على راحة في هذه الجولة.وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ستيفانو سينسي وشيرو إيموبيلي هدفي الفوز لإيطاليا في الدقيقتين 48 و90 من ضربة جزاء.وتراجع المنتخب الليتواني إلى المركز الخامس الأخير في المجموعة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وظل رصيده خالياً من النقاط.وتعادل منتخبا أيرلندا الشمالية وبلغاريا سلبيا ليحصد كل منهما النقطة الأولى له في التصفيات، وتقاسم الفريقان المركز الثالث في المجموعة.