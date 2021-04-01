رياضة

برأسية غريزمان.. فرنسا تفوز على البوسنة في تصفيات كأس لعالم

Lebanon 24
01-04-2021 | 18:00
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فاز منتخب فرنسا على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 1- 0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 ليرفع رصيد "الديوك" إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة ، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة عند نقطة واحدة في المركز الرابع قبل الأخير، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. 

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، سقط المنتخب الأوكراني صاحب المركز الثاني في الترتيب، في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه منتخب كازاخستان.

وتقدم المنتخب الأوكراني عن طريق رومان ياريمتشوك في الدقيقة 20، قبل أن يسجل سيريكزان موزيكوف هدف التعادل لكازاخستان في الدقيقة 59.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، فيما حصد منتخب كازاخستان النقطة الأولى في مشواره بالتصفيات، ويحتل المركز الخامس والأخير في الترتيب.
المصدر: د أ ب
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