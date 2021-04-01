المنتخب الإنكليزي ينجو من الكمين البولندي في تصفيات كأس العالم

نجا المنتخب الإنكليزي لكرة القدم من كمين ضيفه البولندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وانتزع فوزاً ثمينا ومتأخراً منه بنتيجة 2 - 1 عليه، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات.



وشهدت نفس المجموعة أيضاً فوز المنتخب المجري على مضيفه منتخب أندورا 4-1 ومنتخب ألبانيا على مضيفه منتخب سان مارينو 2-0، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.وعلى استاد "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية لندن، كان المنتخب الإنكليزي في طريقه لإهدار أول نقطتين في التصفيات ولكنّه أفلت بالفوز الثمين من خلال هدف في الوقت القاتل من المباراة.وأهدر المنتخب الإنكليزي فرصة حسم المباراة مبكراً بعدما فشل في استغلال تفوقه في الشوط الأول لتسجيل أكثر من هدف واكتفى بهدف وحيد سجله هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 19.وبدا أن المنتخب الإنكليزي دفع الثمن غالياً في الشوط الثاني بعدما استغل المنتخب البولندي خطأ فادحاً من المدافع جون ستونز وسجل هدف التعادل بتوقيع جاكوب مودير في الدقيقة 58 ليكون الهدف الأول في شباك المنتخب الإنكليزي في 3 مباريات خاضها الفريق بالتصفيات الحالية حتى الآن.ولكن المنتخب الإنكليزي انتزع الفوز الثمين بهدف سجله هاري ماغواير في الدقيقة 85 ليحافظ للفريق على العلامة الكاملة في الجولات الثلاثة الأولى من التصفيات.ورفع المنتخب الإنكليزي رصيده إلى 9 تقاط في صدارة المجموعة وتجمد رصيد المنتخب البولندي عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الرابع في المجموعة.وواصل المنتخب المجري مطاردته للمنتخب الإنكليزي في المجموعة من خلال الفوز الكبير على مضيفه منتخب أندورا بأربعة أهداف سجلها أتيلا فيولا ودانيال جازداج ولازلو كلينهيسلر ولويك نيجو في الدقائق 45 و51 و58 و90 مقابل هدف سجله مارك بوجول من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.ورفع المنتخب المجري رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وظل منتخب أندورا بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات.وتقدم المنتخب الألباني إلى المركز الثالث في المجموعة بفوزه الثمين على مضيفه منتخب سان مارينو بهدفين نظيفين سجلهما ري ماناج وفريدريك فيسيلي في الدقيقتين 63 و85.ورفع المنتخب الألباني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث فيما ظلّ منتخب سان مارينو بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات.