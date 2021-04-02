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رياضة
إيكاردي يشعل مواقع التواصل بوصف غير لائق لزوجته
Lebanon 24
02-04-2021
|
15:00
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أشعل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاقه وصفا غير لائق على زوجته ووكيلة أعماله، واندا نارا.
ونشر إيكاردي صورة عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" وهو رفقة أحد كلابه، أثناء رحلة صيد، وبجانبه زوجته، وعلق عليها: "مع كلبي وكلبتي".
وأثار إيكاردي الجدل بارتباطه بعلاقة عاطفية مع واندا نارا، عندما كانت مرتبطة بصديقه المقرب ومواطنه، ماكسي لوبيز، الذي اعتبر إيكاردي خائنا لصداقتهما.
وانتقل ماورو إيكاردي إلى صفوف باريس سان جيرمان في أيلول 2019، قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، قبل أن يشتري النادي الباريسي عقده مقابل 70 مليون يورو.
المصدر:
وكالات
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