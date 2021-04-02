بعد إضاعته فرصة محققة لفريقه.. مهاجم ألمانيا يحصل "المواطنة المقدونية"!

سخرت صحيفة في مقدونيا الشمالية من مهاجم المنتخب الألماني تيمو فيرنر الذي أضاع فرصة محقّقة للتسجيل في المباراة التي منتخبي ألمانيا ومقدونيا الشمالية في ختام الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتغلبت مقدونيا الشمالية على مضيفتها ألمانيا في ختام الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم الأوروبية بعدما سجل كلّ من بانديف وإلماس ثنائية الضيوف قابلها هدف من إلكاي غندوغان للفريق المضيف، وتحتل مقدونيا المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر أرمينيا بينما تقع ألمانيا ثالثة.



وعند الدقيقة 80 من زمن المباراة أهدر فيرنر فرصة محققة للتسجيل بعدما أضاع كرة مررها له زميله غندوغان والمرمى خال أمامه ليفشل في تسديد الكرة بالطريقة الصحيحة وتذهب بجانب المرمى، لتمنح صحيفة مقدونية المهاجم الشاب "المواطنة الفخرية" نظير مساعدته المنتخب الوطني في الفوز باللقاء.

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