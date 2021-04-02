رياضة

إصابة مدافعَيْ "يوفنتوس" بـ"كورونا".. وسيغيبان عن ديربي تورينو!

Lebanon 24
02-04-2021 | 23:00
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أعلن نادي "يوفنتوس" الإيطالي، إصابة مدافعيه الإيطالي ليوناردو بونوتشي والتركي ميريه ديميرال بفيروس "كورونا" المستجدّ بعد عودته من المشاركة مع منتخبي إيطاليا وتركيا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وقال نادي "السيدة العجوز" في بيان، أمس الخميس، إنّ "بونوتشي خضع لاختبار "كوفيد-19" وجاءت النتيجة إيجابية"، مضيفاً أن اللاعب "يخضع للحجر في منزله".

ولفت حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم التسعة الماضية أيضاً، إلى أنّ مدافعه التركي، ميريه ديميرال (23 عاماً)، أصيب بالفيروس أثناء تواجده مع منتخب بلاده، وعاد إلى تورينو على متن رحلة طبية مصرح بها من قبل السلطات المختصة، ويلتزم حالياً الحجر الصحي في فندق النادي.

وسيغيب المدافعان عن مباراة "الديربي" أمام تورينو غداً السبت، ضمن المرحلة الـ29 من الدوري الإيطالي، علماً بأن "يوفي" يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة مع مباراة أقل، ومتساوياً مع "أتالانتا"، ومتأخراً بفارق 10 نقاط عن "إنتر ميلان" المتصدر.

المصدر: روسيا اليوم
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