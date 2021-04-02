رياضة

الدوري اللبناني.. فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار" على "الساحل" و"العهد"

Lebanon 24
02-04-2021 | 21:00
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حافظ نادي "النجمة" على صدارة الدوري اللبناني لكرة القدم، متفوّقاً بفارق المواجهة عن وصيفه "الأنصار"، بعدما حقق فوزاً ثميناً على "شباب الساحل" بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب "أمين عبد النور البلدي" في بحمدون، في المرحلة الثانية إياباً لسداسية الفرق الأوائل، والتي شهدت أيضاً فوزاً لـ"الأنصار" على "العهد" و"الصفاء" على "الأخاء الأهلي عاليه". 


وفي المباراة الأولى، سجل لاعب "شباب الساحل" عباس عاصي الهدف الأول لـ"النجمة" خطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف مهدي الزين ومحمود سبليني هدفيْن للفريق "النبيذي"، ليرفع "النجمة" رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد "شباب الساحل" عند 27 نقطة في المركز الثالث.

وفي "مجمع فؤاد شهاب الرياضي" في جونية، جدد "الأنصار" الوصيف الفوز على "العهد" بنتيجة 1-0، عن طريق حسن معتوق ليرفع "الزعيم الأخضر" رصيده إلى 31 نقطة كذلك في المركز الثاني، في أولى مباريات المدرب الجديد الألماني روبرت جاسبرت الذي تمّ تعيينه بعد استقالة المدرب العراقي السابق عبد الوهاب أبو الهيل.

أمّا "العهد"، فقد تجمّد رصيده عند 17 نقطة في المركز السادس.

وعلى ملعب صيدا البلدي، فاز "الصفاء" على "الأخاء الأهلي عاليه" بنتيجة 1-0، عن طريق حيدر خريس.

وتقدم "الصفاء" إلى المركز الرابع بفارق نقطة عن "الأخاء الأهلي" الذي تراجع إلى المركز الخامس.

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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