الدوري اللبناني.. فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار" على "الساحل" و"العهد"

حافظ نادي "النجمة" على صدارة الدوري اللبناني لكرة القدم، متفوّقاً بفارق المواجهة عن وصيفه "الأنصار"، بعدما حقق فوزاً ثميناً على "شباب الساحل" بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب "أمين عبد النور البلدي" في بحمدون، في المرحلة الثانية إياباً لسداسية الفرق الأوائل، والتي شهدت أيضاً فوزاً لـ"الأنصار" على "العهد" و"الصفاء" على "الأخاء الأهلي عاليه".
أمّا "العهد"، فقد تجمّد رصيده عند 17 نقطة في المركز السادس.
وعلى ملعب صيدا البلدي، فاز "الصفاء" على "الأخاء الأهلي عاليه" بنتيجة 1-0، عن طريق حيدر خريس.
وتقدم "الصفاء" إلى المركز الرابع بفارق نقطة عن "الأخاء الأهلي" الذي تراجع إلى المركز الخامس.