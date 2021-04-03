"البرغوث" و"الدون".. لماذا يُلقّب ميسي ورونالدو بهذين اللقبين؟!

يحفظ متابعو كرة القدم حول العالم عن ظهر قلب أنّ الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي "برشلونة" الإسباني ملقّب بـ"البرغوث"، كما أنّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم "يوفنتوس" الإيطالي ملقّب بـ"الدون".

وفي هذا الصدد، كشفت شبكة "روسيا اليوم عن قصة هذين اللقبين لكلا النجمين، حيث أشارت إلى أنّ لقب "البرغوث" ارتبط بميسي طوال السنوات الماضية، لأنه تم اعتباره آفة تصيب جميع منافسيه، وصاحب لدغات لا يمكن لأي دفاع أو حارس مرمى الوقوف أمامها.



وسمي ميسي بـ"البرغوث" أيضاً، وذلك نسبة إلى حجمه الصغير وسرعته، حيث يعتبر البرغوث من الكائنات الصغيرة التي تلسع في لمحة، وكذلك ميسي، في لمحة بصر يخطف الكرة ويسجل الأهداف.وبالعودة إلى حجمه الصغير، فإنّ السبب في ذلك، يعود لمرحلة طفولته، حيث عانى ميسي من مرض نقص النمو، واحتاج إلى تناول أدوية وهرمونات من أجل تخطي هذا المرض.ورغم معاناته من المرض، فقد وثق نادي برشلونة بقدراته، وتعاقد معه، وهو لم يتجاوز الـ14 من عمره، وبعد تعافيه، كافأ ميسي الفريق الذي عالجه وآمن به، بمنحه العديد من الألقاب المحلية والقارية.ويشتهر ميسي بألقاب أخرى، كـ"البولغا"، وهي كلمة إسبانية تعني "البرغوث" بالعربية، ويلقب أيضاً، باسم "GOAT"، وهي اختصار لجملة "greatest of all time"، أي "الأعظم على مدار التاريخ".أما بالنسبة إلى لقب "الدون" الذي يشتهر به البرتغالي كريستيانو رونالدو، فهذا اللقب جاء من كلمة تعني بالإسبانية والبرتغالية "القائد" أو "السيد"، وهذا اسم عادة ما يطلق على نبلاء إسبانيا، كعلامة على الاحترام.ويعرف رونالدو بأسماء أخرى، أشهرها "CR7"، وهي اختصار لاسم كريستيانو رونالدو ورقم قميصه 7.ويطلق عليه أيضاً لقب "صاروخ ماديرا"، في إشارة إلى مسقط رأسه في جزيرة ماديرا البرتغالية.