الدوري الإماراتي.. "النصر" يقسو على "العين" في أرضه و"الوحدة" يسقط أمام "كلباء"

عاد نادي "النصر" من أرض مضيفه نادي "العين" بفوز ثمين وقاسٍ بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري الخليج العربي)، التي شهدت أيضاً خسارة "الوحدة" أمام "اتحاد كلباء" بنتيجة 1-0، وفوز "شباب الأهلي دبي" على "الفجيرة" بنتيجة 3-2، وتعادل "حتا" و"الظفرة" بنتيجة 2-2.



وعلى ستاد "هزاع بن زايد" كشّر "النصر" عن أنيابه أمام أصحاب الأرض وحقّق فوزه الأول على "الزعيم" منذ 10 سنوات، حيث سجّل أهداف "النصر" كل من ضياء السبع في الدقيقة 39، وجبرائيل فالنتيني في الدقيقة 79، وسبستيان تيغالي في الدقيقة 88، فيما سجل لـ"العين" هدفه الوحيد بندر الأحبابي في الدقيقة 45.وبذلك رفع "النصر" رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد "العين" عند 37 نقطة في المركز السادس، ليبتعد كثيراً حتى عن المراكز المؤهلة للتمثيل الآسيوي بالموسم المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

#النصر يحقق الفوز الأول له على #العين بعد 11 مباريات متتالية بمسابقة الدوري ويتغلب عليه في ملعبه بنتيجة 3-1.. شاهد الأهداف#العين_النصر#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1#هذا_وقتها#حاضرين pic.twitter.com/JdZzank9hw

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2021

وفي مباراة أخرى، سقط الهولندي هينك تين كات، في أول اختبار له بعد عودته لتدريب نادي "الوحدة"، بعد خسارة "العنابي" في عقر داره أمام ضيفه "اتحاد كلباء" على ستاد "آل نهيان".

وسجّل هدف الفوز للضيوف أحمد عامر عند الدقيقة 26 بعدما استغل خطأ من مدافعي "الوحدة" وسدد الكرة من على حدود المنطقة اصطدمت بقدم فارس جمعة لتغيّر اتجاهها وتسكن شباك الحارس محمد الشامسي.

في مباراة عودة #تين_كات..#الوحدة يخسر على ملعبه أمام #اتحاد_كلباء بهدف أحمد عامر#الوحدة_اتحاد_كلباء #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية #هذا_وقتها#حاضرين pic.twitter.com/SdeJdgpoR5

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2021

وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها، قلب "شباب الأهلي دبي" تأخره بهدفَيْن أمام ضيفه "الفجيرة" إلى فوز صعب بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "استاد راشد".

وسجل لـ"شباب الأهلي" إيغور جيسوس ومحمد جمعة "بيليه" وجلال الدين ماشاربيوف في الدقائق 39 و52 و90، وأضاع زميلهم كارلوس ادواردو، ركلة جزاء في الدقيقة 79، فيما أحرز لـ"الفجيرة" دوغلاس كوتينهو وأولابي في الدقيقتين 3 و32.

ورفع "شباب الأهلي" رصيده إلى 43 نقطة، وصعد موقّتاً إلى المركز الثالث بانتظار نتيجة مباراة "الشارقة" و"بني ياس"، اليوم السبت، بينما توقف رصيد "الفجيرة" عند 14 نقطة في المركز 12.

بعد تأخره 2-0.. #شباب_الأهلي ينتفض ويحقق الفوز على #الفجيرة 3-2 بعد مباراة مثيرة.. شاهد الأهداف#شباب_الأهلي_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية #هذا_وقتها#حاضرين pic.twitter.com/cZ1DWworXh

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2021

وعلى استاد "حمدان بن راشد"، حسم التعادل 2-2 مواجهة "حتا" وضيفه "الظفرة" حيث جاء التعادل بطعم الخسارة لـ"حتا" بعد أن ظلت حساباته في البقاء معقدة رغم رفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما عززت النتيجة تقدم "الظفرة" في الابتعاد عن صراع القاع وتأكيد بقائه بعد رفع رصيده إلى 21 نقطة.

وسجل هدفي "الظفرة" السنغالي ماخيتي ديوب في الدقيقة الثامنة ومحمد الجنيبي في الدقيقة 76، بينما سجل لـ"حتا" البرازيلي جوناثان دي جيسوس في الدقيقتين 47 و53.

شاهد الأهداف الأربعة..

نهاية المباراة بتعادل #حتا و #الظفرة 2-2.. #حتا_الظفرة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 2#هذا_وقتها#حاضرين pic.twitter.com/UKHP7PRWSk