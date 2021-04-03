رياضة

هدف مذهل بعد خطأ فادح (فيديو)

Lebanon 24
03-04-2021 | 21:00
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نجا فريق ميلان من الهزيمة في عقر داره أمام ضيفه سامبدوريا (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

تقدم الضيوف بهدف رائع أحرزه المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا، البالغ من العمر 38 عامًا، بتسديدة من فوق رأس حارس مرمى ميلان العملاق جيانلويجي دوناروما، في الدقيقة 57 مستفيدًا من تمريرة خاطئة للظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز.

 

@Pinterestsport pic.twitter.com/DXzc8CVmL7

وأنقذ اللاعب النرويجي البديل ينس بيتر هاوجي "الروسونيري" من الهزيمة، في الوقت القاتل، قبل ثلاث دقائق فقط من انتهاء الزمن الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

واكتفى ميلان بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 60 نقطة، مقلصا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين المتصدر جاره إنتر ميلان، الذي يحل ضيفًا على بولونيا مساء اليوم أيضا، ولديه مباراة مؤجلة أمام ساسولو.


في المقابل، رفع سامبدوريا رصيده إلى 36 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب "الكالتشيو" حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: روسيا اليوم
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