مباحثات بين ليفربول وصلاح.. والهدف تمثيل مصر في الأولمبياد

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، لإجراء محادثات مع نجمه محمد صلاح، بناء على طلب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم، يتعلق بإدراجه في تشكيلة المنتخب لخوض دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
وفي حال مشاركة صلاح في الأولمبياد، فسوف يغيب عن جانب من التحضيرات لليفربول للموسم الجديد، والذي يبدأ في 14 آب.
وذكر "ليفربول إيكو" أن رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أحمد مجاهد، قد قال في تصريحات تلفزيونية، إن الجانب المصري أجرى اتصالات رسمية مع ليفربول، الذي يعتزم الحديث مع صلاح قبل اتخاذ قرار مشاركته مع المنتخب.