رياضة

صلاح يقسو على محمد النني.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
04-04-2021 | 15:00
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ألحق فريق ليفربول هزيمة ساحقة بمضيفه أرسنال في عقر داره (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت، وذلك في قمة منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم البرتغالي البديل ديوغو جوتا التسجيل "للريدز" في الدقيقة الـ64، بتسديدة رأسية رائعة.

 

@Pinterestsport pic.twitter.com/L6BIF7RwZQ



وضاعف زميله النجم المصري محمد صلاح النتيجة، عند الدقيقة الـ68، بعد مجهود فردي كبير أرسل الكرة من بين قدمي حارس المرمى الألماني بيرند لينو.

وعاد جوتا ووقع على هدفه الشخصي الثاني له والثالث "للريدز"، في الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز، إلى 49 نقطة، وتقدم من المركز السابع إلى الخامس في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.


بينما توقف رصيد أرسنال عند 42 نقطة، ويحتل المركز التاسع حتى الآن، في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: روسيا اليوم
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