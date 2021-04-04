كأس ملك اسبانيا في جعبة سوسييداد

تغلب فريق ريال سوسييداد على غريمه فريق اتلتيك بلباو 1- صفر في نهائي كأس ملك اسبانيا لكرة القدم لموسم 2019/2020، ليتوّج سوسييداد جهوده هذا الموسم بلقب هو الاول له منذ العام 1987.وبمكن القول ان الفريق الفائز استحق اللقب بعد الاداء الكبير الذي قدمه، فهو كان الافضل طوال وقت المباراة التي لم تحتج الى وقت اضافي لحسمها، ولولا رعونة بعض المهاجمين لكانت النتيجة اكبر من ذلك. وخيّب اتلتيك بلباو آمال محبيه الذين كانوا ينتظرون منه صورة افضل في النهائي المنتظر منذ عام (تم تأجيله لاكثر من عام بسبب جائحة كورونا والامل في ان يحضر الجمهور لاعطاء نكهة خاصو للمباراة، لكن الوباء كان اقوى واقيمت المباراة دون مشجعين في المدرجات)، الا ان الرياح جرت بما لا تشتهي سفن الفريق.واللافت في المباراة ان الهدف الوحيد الذي سجّل اتى من خلال لاعب سوسييداد القديم (اينيغو مارتينيز) الذي نشأ في النادي وبقي فيه حتى العام 2018 حيث انتقل الى بلباو مقابل مبلغ 37،64 مليون دولار. فقد ارتكب مارتينيز خطأ على لاعب سوسييداد بورتو Portu في المربع الكبير في الدقيقة 63، ليحتسب الحكم ركلة جزاء حوّلها ميكيل اويارزابال الى هدف. وانقذت تقنية الفيديو مارتينيز من بطاقة حمراء رفعها الحكم في وجهه بسبب الخطأ المرتكب، ليخففها بعدها الى بطاقة صفراء.ولم يكن اتلتيك قادراً على الامساك بزمام المبادرة طوال فترة المباراة، وغاب لاعبوه عن الاداء الكبير، ليعانوا من خسارتهم الخامسة في نهائي كأس الملك، علماً انهم سيكونون على موعد مع نهائي سادس سيجمعهم هذه المرة مع برشلونة في المسابقة نفسها في 17 من الشهر الحالي