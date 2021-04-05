رياضة

بسبب "العنصرية".. لاعب يطلب استبداله في الدوري الإسباني (صور)

Lebanon 24
05-04-2021 | 09:00
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خرج لاعبو فريق فالنسيا من الملعب خلال مباراة ضد مضيفه قادش (1-2)، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بسبب مزاعم بتوجيه إهانات عنصرية.

واتهم الفرنسي مختار دياكبي مدافع فريق فالنسيا، لاعب قاديش خوان كالا بتوجيه إهانة عنصرية له خلال مشادة بينهما، بعد نصف ساعة من البداية، وتوقفت المباراة لنحو 25 دقيقة.


وقال فالنسيا في بيان إن الفريق قرر استئناف اللعب "للدفاع عن شعار النادي لكنه يدين العنصرية بكل أشكالها".

 

لاعبي فالنسيا غادروا الملعب في د33 ضد قادش .. بعد اشتباك دياكابي (فالنسيا) وخوان كالا (قادش)

كالا غالبا قال تعليق عنصري والفرقه قررت تنسحب مع زميلها

بعد حوالي نص ساعه فالنسيا رجعوا الملعب بناء ع طلب دياكابي الي كان متأثر (يبكي) حسب بعض الصحفيين وخرج كبديل بسبب انه مش هيقدر يكمل pic.twitter.com/XNOi02HsEL



وأضاف: "كل الدعم لدياكبي. طلب اللاعب الذي تعرض لإساءة عنصرية من زملائه العودة للملعب للقتال مع الفريق. كلنا معك يا مختار".

وطلب مختار دياكبي استبداله، بينما استمر خوان كالا في الملعب بعد استئناف اللقاء.

ووضع كالا نفسه أصحاب الأرض في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة 14، ورد المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو بهدف التعادل، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

واقتنص المدافع الأرجنتيني ماركوس ماورو هدف الفوز لفريق قادش في الوقت القاتل، في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

ورفع قاديش رصيده بعد هذا الفوز إلى 32 نقطة، ويحتل المركز الثالث عشر في ترتيب "الليغا"، مقلصا الفارق إلى هدف واحد بينه وبين فالنسيا صاحب المركز الثاني عشر.

المصدر: روسيا اليوم
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