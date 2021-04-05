رياضة

الدوري الإسباني.. "إشبيلية" يهزم "أتلتيكو" ويقدم هدية لـ"برشلونة" و"الريال"

Lebanon 24
05-04-2021 | 18:00
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مني نادي "أتلتيكو مدريد" بهزيمة قاسية أمام مضيفه نادي "إشبيلية" بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في إطار الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقدّم بذلك هدية ثمينة جديدة لـ"برشلونة" و"ريال مدريد" ويمنحهما فرصة جديدة للاقتراب أكثر من سباق المنافسة على لقب "الليغا" هذا الموسم.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فقد تجمد رصيد "أتلتيكو" عند 66 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود "ريال مدريد"، و4 نقاط أمام برشلونة، صاحب المركز الثالث، الذي بإمكانه التقدم للمركز الثاني في ترتيب البطولة، وتقليص الفارق مع "أتلتيكو" إلى نقطة واحدة، حال فوزه على ضيفه "بلد الوليد" اليوم الإثنين في نفس المرحلة.


في المقابل، ارتفع رصيد "إشبيلية" إلى 58 نقطة، لكنّه ظل في المركز الرابع. 

وكان "إشبيلية" الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذاً على الكرة وخطورة على المرمى، وأضاع فرصة التقدم مبكراً بعدما أهدر لاعبه لوكاس أوكامبوس ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة.

وأحرز الأرجنتيني ماركوس أكونيا هدف "أشبيلية" الوحيد في الدقيقة 70، ليمنح أصحاب الأرض 3 نقاط مستحقة.

ملخص سقوط المتصدر "أتلتيكو مدريد" أمام "إشبيلية" في مباراة تألق الأسد "ياسين بونو" 📺#SevillaFCAtleti 1-0 pic.twitter.com/QeMLgswtJl

المصدر: د أ ب

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