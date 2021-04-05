مغامرة إنكليزية.. السماح بعودة الجماهير في "قمة كروية"

ستبدأ إنكلترا فترتها "التجريبية" لإعادة الجماهير لملاعب كرة القدم، وذلك خلال لقاءات كأس الاتحاد الإنكليزي، على أمل أن تفتح الباب لعودة الجماهير لمباريات الدوري.



وأعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، الأحد، السماح بحضور جماهيري محدود في إحدى مباراتي نصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك مباراة نهائي كأس الرابطة.

وغابت الجماهير عن ملاعب كرة القدم في العالم بأكمله، ومن بينها الملاعب الإنكليزية، منذ آذار من العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.



وسيحضر نهائي كأس الرابطة الإنكليزية، الذي سيجمع بين فريق توتنهام ومانشستر سيتي المقررة يوم 25 أبريل على ملعب "ويمبلي"، 8 آلاف مشجع.

فيما سيسمح لـ4 آلاف متفرج بحضور مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، يوم 18 نيسان، وسيشهد النهائي حضور 21 ألف شخص.