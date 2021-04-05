الدوري الإنكليزي.. "مان يونايتد" يقلب تأخّره إلى فوز أمام "برايتون"

قلب نادي "مانشستر يونايتد" تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه "برايتون" إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في الجولة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وشهدت أيضاً هذه الجولة تعادل "توتنهام" مع "نيوكاسل" 2-2 وفوز "ساوثهامبتون" على "بيرنلي" 3- 2 و"أستون فيلا" على "فولهام" 3-1.



وتقدم "برايتون" بهدف سجله داني ويلبيك في الدقيقة 13، وتعادل "مانشستر يونايتد" عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 62، وأضاف ميسون غرينوود الهدف الثاني لـ"مانشستر يونايتد" في الدقيقة 83، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ورفع "مانشستر يونايتد" رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 14 نقطة عن "مانشستر سيتي" الذي لعب مباراة أكثر. وهذا الانتصار هو السابع عشر لـ"مانشستر يونايتد" في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في 9.



وتوقف رصيد "برايتون" عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، متلقياً خسارته الـ12 هذا الموسم مقابل الفوز في 7 مباريات والتعادل في 11 مباراة.