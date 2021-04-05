رياضة

الدوري الإنكليزي.. "مان يونايتد" يقلب تأخّره إلى فوز أمام "برايتون"

Lebanon 24
05-04-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-809853-637532112711169302.jpg
Doc-P-809853-637532112711169302.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قلب نادي "مانشستر يونايتد" تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه "برايتون" إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في الجولة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضاً هذه الجولة تعادل "توتنهام" مع "نيوكاسل" 2-2 وفوز "ساوثهامبتون" على "بيرنلي" 3- 2 و"أستون فيلا" على "فولهام" 3-1.


وتقدم "برايتون" بهدف سجله داني ويلبيك في الدقيقة 13، وتعادل "مانشستر يونايتد" عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 62، وأضاف ميسون غرينوود الهدف الثاني لـ"مانشستر يونايتد" في الدقيقة 83، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ورفع "مانشستر يونايتد" رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 14 نقطة عن "مانشستر سيتي" الذي لعب مباراة أكثر. وهذا الانتصار هو السابع عشر لـ"مانشستر يونايتد" في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في 9.


وتوقف رصيد "برايتون" عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، متلقياً خسارته الـ12 هذا الموسم مقابل الفوز في 7 مباريات والتعادل في 11 مباراة.

المصدر: د أ ب
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:00 | 2021-04-05
15:00 | 2021-04-05
12:00 | 2021-04-05
09:00 | 2021-04-05
23:00 | 2021-04-04
21:00 | 2021-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website