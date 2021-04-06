حكم يخسر 7 من أسنانه بعد إصابته بقرص هوكي الجليد (فيديو)

تعرض الحكم الفنلندي، يوكا بيكا كويستينين، لإصابة بالغة خلال مباراة بين فريقي HPK وجوكوريت، ضمن الدوري الفنلندي الممتاز لهوكي الجليد، أمس الأول.



وفي الشوط الثاني سدد مهاجم HPK ، ميرو روكانين، القرص بقوة نحو مرمى جوكوريت، ولكنه ارتد إلى وجه الحكم كويستينين مباشرة، ليسقط الأخير على الأرض فورًا، ويمسك بفكه متألمًّا، قبل أن يخرج لتلقي العلاج.

ونتيجة الضربة القوية أصيب كويستينين بكسر في الفك العلوي وخسر 4 من أسنانه بشكل كامل، بينما أصاب ضرر كبير 3 أسنان أخرى، وبقي الحكم لدى طبيب الأسنان ساعتين ونصف الساعة في الجلسة الأولى من العلاج، وسيحتاج فكه لمدة 6 أشهر من العلاج ليشفى بشكل كامل.