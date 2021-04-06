رياضة

حكم يخسر 7 من أسنانه بعد إصابته بقرص هوكي الجليد (فيديو)

Lebanon 24
06-04-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-810010-637532487679037888.jpg
Doc-P-810010-637532487679037888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعرض الحكم الفنلندي، يوكا بيكا كويستينين، لإصابة بالغة خلال مباراة بين فريقي HPK وجوكوريت، ضمن الدوري الفنلندي الممتاز لهوكي الجليد، أمس الأول.

وفي الشوط الثاني سدد مهاجم HPK ، ميرو روكانين، القرص بقوة نحو مرمى جوكوريت، ولكنه ارتد إلى وجه الحكم كويستينين مباشرة، ليسقط الأخير على الأرض فورًا، ويمسك بفكه متألمًّا، قبل أن يخرج لتلقي العلاج.

 

ونتيجة الضربة القوية أصيب كويستينين بكسر في الفك العلوي وخسر 4 من أسنانه بشكل كامل، بينما أصاب ضرر كبير 3 أسنان أخرى، وبقي الحكم لدى طبيب الأسنان ساعتين ونصف الساعة في الجلسة الأولى من العلاج، وسيحتاج فكه لمدة 6 أشهر من العلاج ليشفى بشكل كامل.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2021-04-06
09:00 | 2021-04-06
23:00 | 2021-04-05
21:00 | 2021-04-05
18:00 | 2021-04-05
15:00 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website