رازفان لوتشيسكو أوّل "عضو ذهبي" أجنبي في نادٍ سعودي

أعلن نادي "الهلال السعودي"، أمس الإثنين، عن انضمام الروماني رازفان لوتشيسكو، إلى قائمة "الأعضاء الذهبيين" في النادي ليكون أوّل عضو ذهبي أجنبي في أحد الأندية السعودية.

وقال النادي في بيان صحافي: "انضم رازفان لوتشيسكو إلى قائمة الأعضاء الذهبيين للنادي، وذلك بعد سداده رسوم العضوية البالغة 100 ألف ريال، كأول أجنبي ينضم للعضويات الذهبية في الأندية السعودية، وفقاً للائحة الأساسية للأندية الرياضية المستحدثة منذ عامين".



وتولى الروماني البالغ من العمر 52 عاماً تدريب "الهلال" خلال الفترة من 1 تموز 2019 إلى 15 شباط 2021، وحقق مع النادي دوري أبطال آسيا إلى جانب الدوري والكأس.

📃 "رازفان لوشيسكو" عضوًا ذهبيًا في #الهلال pic.twitter.com/1eUuGKFhT5