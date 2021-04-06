رازفان لوتشيسكو أوّل "عضو ذهبي" أجنبي في نادٍ سعودي

أعلن نادي "الهلال السعودي"، أمس الإثنين، عن انضمام الروماني رازفان لوتشيسكو، إلى قائمة "الأعضاء الذهبيين" في النادي ليكون أوّل عضو ذهبي أجنبي في أحد الأندية السعودية.
وقال النادي في بيان صحافي: "انضم رازفان لوتشيسكو إلى قائمة الأعضاء الذهبيين للنادي، وذلك بعد سداده رسوم العضوية البالغة 100 ألف ريال، كأول أجنبي ينضم للعضويات الذهبية في الأندية السعودية، وفقاً للائحة الأساسية للأندية الرياضية المستحدثة منذ عامين".
📃 "رازفان لوشيسكو" عضوًا ذهبيًا في #الهلال pic.twitter.com/1eUuGKFhT5
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 5, 2021