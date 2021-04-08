رياضة

أندريا بيرلو: سأكرر الأخطاء التي ارتكبتها كمدرب ليوفنتوس

Lebanon 24
08-04-2021 | 12:00
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قال أندريا بيرلو إنه سيكرر الأخطاء التي ارتكبها في موسمه الأول المخيب كمدرب ليوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إذ أنها ستساعده على التطور في المستقبل.

وتغلب الفريق القادم من تورينو 2-1 على ضيفه نابولي أمس الأربعاء ليستعيد المركز الثالث وهي نتيجة ستخفف الضغط على بيرلو بعدما اكتفى الفريق بالحصول على نقطة واحدة أمام بنيفنتو وتورينو المتعثرين.

لكن هيمنة يوفنتوس على اللقب المحلي اقتربت من نهايتها تحت قيادة بيرلو حيث يتأخر الفريق بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر قبل تسع جولات من النهاية.

ولم يكن اللاعب السابق البالغ عمره 41 عاما والفائز بكأس العالم مع إيطاليا يملك أي خبرة تدريبية قبل تولي المسؤولية في الصيف الماضي.

وأبلغ بيرلو شبكة سكاي إيطاليا "ارتكبت العديد من الأخطاء، لكني سأكررها لأن عامي الأول كمدرب ليس سهلا.

"أفكارك تطغي عليك وتفكر في أمور من أجل نقلها للفريق. في بعض الأحيان تسير الأمور على ما يرام وفي أحيان أخرى ترتكب أخطاء".

وأضاف "العديد من الأمور حدثت خلال هذا العام، أعتقد أنه أكثر المواسم تعقيدا ليس بالنسبة لي فقط بل على الجميع أيضا للعديد من الأسباب.

"ارتكبت أخطاء مثل الجميع، لكني استنتجت الكثير منها ولن أكررها في المستقبل".

ووجهت أسئلة إلى بيرلو عن هل أصبح هدف فريقه هو ضمان المربع الذهبي في الدوري والتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وأجاب "حتى الآن هذا هو الهدف لأن إنهاء الموسم على القمة أصبح صعبا".

وتابع "وضعنا لأنفسنا هدفا بتحقيق أمور جيدة على مدار المباريات العشر المقبلة، والفوز من أجل إعداد أنفسنا لنهائي كأس إيطاليا".

المصدر: "سكاي نيوز
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