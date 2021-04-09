"مان يونايتد" يضع قدماً في نصف نهائي الدوري الأوروبي بفوز على "غرناطة"

وضع نادي "مانشستر يونايتد" الإنكليزي قدماً في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه بنتيجة 2-0 على مضيفه "غرناطة" الإسباني، أمس الخميس، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لـ"يونايتد" في الدقيقة 31، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثاني للفريق الإنكليزي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.وأصبح يكفي "مانشستر يونايتد" الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي سيقام بملعبه يوم الخميس المقبل، لحجز مقعد في المربع الذهبي بالبطولة التي تُوّج بها عام 2017.في المقابل، باتت مهمة غرناطة شبه مستحيلة في الاستمرار بالمسابقة، حيث يتعيّن عليه الفوز بثلاثية بيضاء في مباراة العودة، أو بفارق هدفين شريطة تسجيله 3 أهداف على الأقل في مرمى منافسه.