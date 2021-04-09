"يوروبا ليغ".. تعادل ثمين لـ"سلافيا براغ" في أرض "أرسنال"

خطف نادي "سلافيا براغ" التشيكي تعادلاً ثميناً 1-1 من أرض مضيفه "أرسنال" الإنكليزي، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".وبات يكفي "سلافيا براغ" التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى الدور قبل النهائي، فيما سيكون على "أرسنال" الفوز أو التعادل بنتيجة تفوق 1-1 لضمان الوصول للمربع الذهبي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.وتقدم "أرسنال" عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 86، قبل أن يدرك توماس هولش التعادل للفريق التشيكي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في العاصمة التشيكية براغ يوم 15 من الشهر الحالي.