إليكم أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا! (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" أمس الجمعة، عن أفضل لاعب في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".
وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، هو من حصد الجائزة، بعد أن سجل هدفين في شباك ليفربول الإنجليزي في المباراة التي حسمها الفريق الملكي بنتيجة 3-1.
🥇 Two-goal hero Vinícius Júnior wins Player of the Week 👏👏👏@FTBSantander | #UCLPOTW | #UCL pic.twitter.com/jZu5aKagry
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2021