جامع كرات يضرب وجه منافس فريقه بالكرة والحكم يرفع البطاقة الصفراء.. شاهدوا الفيديو

صب جامع كرات في ملعب "يوهان كرويف أرينا" جام غضبه على مدافع فريق روما ريكاردو كالافيوري، وذلك خلال مواجهة الفريق الإيطالي لأياكس أمستردام في ذهاب ربع النهائي ضمن الدوري الأوروبي.
وخلال محاولة المدافع الإيطالي الحصول على الكرة لاستئناف اللعب برمية تماس، تفاجأ برمي جامع الكرات للكرة بكامل قوته، ما تسبب في اصطدامها بوجهه وكاد يسقط، وذلك في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
А болбоям можно показывать красные карточки? 😠 pic.twitter.com/Eh9pwtr9mU
— Матч ТВ (@MatchTV) April 8, 2021
А болбоям можно показывать красные карточки? 😠 pic.twitter.com/Eh9pwtr9mU