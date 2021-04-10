رياضة

جامع كرات يضرب وجه منافس فريقه بالكرة والحكم يرفع البطاقة الصفراء.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
10-04-2021 | 12:00
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صب جامع كرات في ملعب "يوهان كرويف أرينا" جام غضبه على مدافع فريق روما ريكاردو كالافيوري، وذلك خلال مواجهة الفريق الإيطالي لأياكس أمستردام في ذهاب ربع النهائي ضمن الدوري الأوروبي.

وخلال محاولة المدافع الإيطالي الحصول على الكرة لاستئناف اللعب برمية تماس، تفاجأ برمي جامع الكرات للكرة بكامل قوته، ما تسبب في اصطدامها بوجهه وكاد يسقط، وذلك في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

 



وكانت النتيجة تشير إلى تقدم روما بهدفين مقابل هدف، حينما تعمد كالافيوري إضاعة الوقت خلال ذهابه لتنفيذ رمية التماس، وهو ما تسبب في انزعاج جامع الكرات.
ودخل اللاعب في جدال مع رامي الكرة، قبل أن يشهر حكم المواجهة البطاقة الصفراء في وجه كالافيوري، معتبرا أن الضربة لم تكن خطيرة للغاية، وأن اللاعب تعمد إضاعة الوقت.

ووضع روما قدما في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق الفوز 2-1 على مضيفه أياكس الخميس في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.
المصدر: روسيا اليوم
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