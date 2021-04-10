كلاسيكو الأرض.. ماذا تعني قمة ريال مدريد وبرشلونة لميسي؟

ستكون مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو موعدا للأرجنتيني ليونيل ميسي كي يحقق العديد من الأرقام.



ميسي سيظهر في الكلاسيكو رقم 45 له، وبذلك سيعادل رقم سيرخيو راموس الذي سيغيب عن المباراة بداعي الإصابة، رغم أن هذا الكلاسيكو قد يكون الأخير لليونيل ميسي الذي يبدو مستقبله مع برشلونة محل غموض كبير.

ميسي قد ينهي مشواره في الكلاسيكو إذا رحل عن برشلونة كما طلب نهاية الموسم الماضي، مسدلا الستار على مسيرة من 17 عاما بين صفوف الفريق الأول في البلوغرانا، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

أرقام قياسية

ميسي هو أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ الكلاسيكو برصيد 26 هدفا، وهو أكثر اللاعبين منحا للتمريرات الحاسمة برصيد 14 تمريرة حاسمة، وسيتعادل مع راموس في رقم أكثر اللاعبين مشاركة في الكلاسيكو عبر التاريخ إذ سيصل إلى مشاركته رقم 45 في كلاسيكو الأرض.

أهداف ميسي في كلاسيكو الأرض قد تزيد، وحتى صناعاته، إن كان في يومه كما تمنى الهولندي رونالد كومان، يسبق كلا من كريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو (اللاعب) أسطورتي ريال مدريد بـ8 أهداف في كلاسيكو الأرض، بينما يأتي اللاعب سيزار رودريغيز خلف ميسي بـ12 هدفا كاملا في قائمة أكثر لاعبي برشلونة تسجيلا في كلاسيكو الأرض، إذ سجل سيزار 14 هدفا في ريال مدريد.

ميسي يتساوى في أرقام الثلاثيات مع كل من خايمي لازكانو وسانتياغو برنابيو وباولينا ألكانتارا وفيرينتش بوشكاش وكل هؤلاء سجلوا ثلاثيتين في كلاسيكو الأرض، ويطمح ميسي بتخطيهم في هذا الرقم.



خلال مسيرته، لم يسجل ميسي أهدافا أمام نوادٍ أكثر من ريال مدريد بخلاف 3 نوادٍ، هي إشبيلية (38 هدفا) وأتلتيكو مدريد (32 هدفا) وفالنسيا (28 هدفا) ثم يأتي ريال مدريد.

ورغم ذلك، يعاني الأرجنتيني من جفاف تهديفي أمام ريال مدريد مؤخرا، حيث لم يسجل في آخر 6 مباريات أمامه وهي أطول سلسلة جفاف تهديفي أمام ريال مدريد في كل مسيرته، وآخر هدف سجله ليونيل ميسي أمام ريال مدريد كان في أيار 2018 أثناء التعادل 2-2 مع الميرنغي في الليغا.

لكن ميسي يصل إلى كلاسيكو الأرض رقم 246 في أفضل حالة، إذ سجل 19 هدفا في آخر 20 مباراة وساعد برشلونة في تقليص الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى نقطة واحدة فقط، وحجز مكان في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو في السابع عشر من نيسان الجاري.

وخلال 44 مباراة لميسي في كلاسيكو الأرض، نجح في الانتصار 19 مرة وتعادل في 11 مرة وخسر 14 مرة ويطمح لتحقيق فوزه رقم 20.

يذكر أن أول ظهور لميسي أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض كان في 19 تشرين الثاني 2005، وهي المباراة التي كان البرازيلي رونالدينيو ملهما فيها حين فاز برشلونة 3-0 على ريال مدريد في قلب سانتياغو برنابيو.