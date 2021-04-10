ريال مدريد يخسر 15 مليون يورو في 4 أيام بسبب ليفربول

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية حجم خسائر ريال مدريد، على خلفية مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، وقبل خوض الكلاسيكو ضد برشلونة، اليوم السبت.



وقالت الصحيفة إن الخسائر وصلت إلى 15 مليون يورو خلال 4 أيام فقط، لأن إقامة مباراتين بهذه القوة على ملعب ريال مدريد من دون جماهير، وجه ضربة قوية اقتصاديا للنادي الأبيض.



وأشارت الصحيفة إلى أن النادي كان يستطيع جمع 15 مليون يورو على الأقل، من خلال الحضور الجماهيري للمباراتين.

وأوضحت الصحيفة أن مباراة ليفربول كانت ستضخ 10 ملايين يورو في خزائن ريال مدريد من حضور الجمهور على ملعب سانتياغو برنابيو، بالإضافة إلى الأرباح القادمة من الجانب التجاري هناك.



أما مباراة برشلونة، فإنها تحقق دخلا أقل بسبب التذاكر الموسمية، لكن بيعها يكون أسهل، وكانت ستحقق دخلا يقدر بنحو 5 ملايين لريال مدريد.



وتبقى الحقيقة المحزنة لريال مدريد هي أن هاتين المواجهتين ضد برشلونة وليفربول قد جلبتا على وجه التحديد صفر يورو للنادي، مع غياب المشجعين الذي بات أمرا طبيعيا في ظل الوباء، لكنه يكلف أندية كرة القدم غاليًا من حيث الموارد المالية.