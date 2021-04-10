الدوري اللبناني: فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار".. واللقب ينحصر بينهما

انحصر لقب الدوري اللبناني لكرة القدم بين "النجمة" المتصدر ووصيفه "الأنصار" قبل مرحلتين من نهاية سداسية الفرق الـ 6 الأوائل، وذلك بعد خسارة "شباب الساحل" الثالث أمام نادي "العهد".



وحقّق كلّ من "النجمة" و"الأنصار" الفوز على "الصفاء والأخاء الأهلي عاليه" توالياً بعد ظهر اليوم، ليحتفظ "النبيذي" بالصدارة بأفضلية فوزه على "الزعيم الأخضر" ذهاباً، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".



وعلى ملعب "الرئيس رفيق الحريري البلدي" في صيدا، فاز "النجمة" على "الصفاء" بنتيجة 3-0، وسجل لـ"النجمة" علي علاء الدين ومحمد غدار وخالد تكه جي من ضربتي جزاء الأولى على دفعتين من غدار بعد نجاح الحارس ربيع الكاخي في صدها، فتابعها غدار نفسه في الشباك.





وفي مجمع "الرئيس فؤاد شهاب الرياضي" في جونية، لم يواجه "الأنصار" عناء في تخطي "الأخاء الاهلي عاليه" 2-0، سجلهما حسن معتوق وأحمد حجازي بكرة رأسية.



وعلى ملعب "أمين عبد النور البلدي" في بحمدون، حقق العهد فوزاً أول بعد خسارتين في مرحلة الإياب على "شباب الساحل" 2-1، ملحقاً خسارة ثالثة بـ"الأزرق" هذا الموسم، ليبعده حسابياً عن التنافس على اللقب.ويلتقي "النجمة" و"الأخاء الأهلي" في المرحلة قبل الأخيرة، و"الأنصار" و"شباب الساحل"، على ان تحسم قمة "الأنصار" و"النجمة" اللقب في المرحلة الأخيرة.