الدوري اللبناني: فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار".. واللقب ينحصر بينهما

انحصر لقب الدوري اللبناني لكرة القدم بين "النجمة" المتصدر ووصيفه "الأنصار" قبل مرحلتين من نهاية سداسية الفرق الـ 6 الأوائل، وذلك بعد خسارة "شباب الساحل" الثالث أمام نادي "العهد".
وحقّق كلّ من "النجمة" و"الأنصار" الفوز على "الصفاء والأخاء الأهلي عاليه" توالياً بعد ظهر اليوم، ليحتفظ "النبيذي" بالصدارة بأفضلية فوزه على "الزعيم الأخضر" ذهاباً، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وفي مجمع "الرئيس فؤاد شهاب الرياضي" في جونية، لم يواجه "الأنصار" عناء في تخطي "الأخاء الاهلي عاليه" 2-0، سجلهما حسن معتوق وأحمد حجازي بكرة رأسية.