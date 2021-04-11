الدوري الإنكليزي.. أرنولد يهدي "ليفربول" فوزاً ثميناً أمام "أستون فيلا"

عاد نادي "ليفربول" إلى سكة الانتصارات على ملعبه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وتغلّب على نادي "أستون فيلا" بنتيجة 2-1، أمس السبت، في المرحلة 31 من "البريميرليغ".وافتتح أولي واتكينز التسجيل لـ"أستون فيلا" في الدقيقة 43 ثم أدرك النجم المصري محمد صلاح التعادل لـ"ليفربول" في الدقيقة 57.وفي الثواني الأخيرة من المباراة، خطف ترينت ألكسندر أرنولد هدف الفوز لـ"ليفربول" ليهدي الفريق نقاط المباراة كاملة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.واستعاد "ليفربول" بذلك طعم الانتصارات على ملعبه في الدوري من جديد بعد أن تلقى 6 هزائم متتالية على ملعب "أنفيلد" في الدوري.ورفع "ليفربول" رصيده بذلك إلى 52 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع موقتاً بفارق الأهداف أمام "وست هام"، بينما تجمّد رصيد "أستون فيلا" عند 44 نقطة في المركز العاشر.