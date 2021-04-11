رياضة

"البايرن" يهدر نقطتَيْن ثمينتَيْن أمام "يونيون" في الدوري الألماني

Lebanon 24
11-04-2021 | 15:00
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أهدر فريق "بايرن ميونيخ" نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بتعادله مع ضيفه "يونيون برلين" بنتيجة 1-1، أمس السبت، في المرحلة 28 والتي شهدت فوز "لايبزيغ" الوصيف على مضيفه "فيردر بريمن" 4-1.


وعلى ملعب "أليانز أرينا" تقدم الصاعد جمال موسيالا بهدف لـ"بايرن" في الدقيقة 68 لكن ماركوس إنجفارتسن خطف هدف التعادل لـ"يونيون برلين" قبل 4 دقائق من النهاية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. 

وحافظ "بايرن" على صدارة الدوري الألماني برصيد 65 نقطة، فيما رفع "يونيون" رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع.

وفي ملعب "فيسير شتاديون"، أنهى "لايبزيغ" الشوط الأول من مباراته أمام "فيردر بريمن" متقدماً بـ3 أهداف بدون ردّ حيث افتتح داني أولمو التسجيل في الدقيقة 23 ثم أضاف ألكسندر سورلوت الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و41.


وفي الشوط الثاني رد ّميلوت راشيكا بهدف لـ"فيردر بريمن" من ضربة جزاء في الدقيقة 61 لكن بعد دقيقتين فقط أحرز مارسيل سابيتسر الهدف الرابع لـ"لايبزيغ".

ورفع "لايبزيغ" رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد "بريمن" عند 30 نقطة في المركز 16. 

 

 

المصدر: د أ ب
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