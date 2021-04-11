"البايرن" يهدر نقطتَيْن ثمينتَيْن أمام "يونيون" في الدوري الألماني

أهدر فريق "بايرن ميونيخ" نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بتعادله مع ضيفه "يونيون برلين" بنتيجة 1-1، أمس السبت، في المرحلة 28 والتي شهدت فوز "لايبزيغ" الوصيف على مضيفه "فيردر بريمن" 4-1.
وحافظ "بايرن" على صدارة الدوري الألماني برصيد 65 نقطة، فيما رفع "يونيون" رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع.
وفي ملعب "فيسير شتاديون"، أنهى "لايبزيغ" الشوط الأول من مباراته أمام "فيردر بريمن" متقدماً بـ3 أهداف بدون ردّ حيث افتتح داني أولمو التسجيل في الدقيقة 23 ثم أضاف ألكسندر سورلوت الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و41.
ورفع "لايبزيغ" رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد "بريمن" عند 30 نقطة في المركز 16.