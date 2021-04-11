رياضة

"ريال مدريد" يحسم "كلاسيكو الأرض" أمام غريمه "برشلونة" (فيديو)

Lebanon 24
11-04-2021 | 06:00
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حسم نادي "ريال مدريد" مباراة "كلاسيكو الأرض" على حساب ضيفه وغريمه "برشلونة" بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، في قمة الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

وافتتح أصحاب الأرض النتيجة بهدف "بالكعب" سجّله النجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 13 من زمن المباراة، وأضاف زميله الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 28 من ضربة حرة اصطدمت بلاعبَيْن من "برشلونة" لتسكن شباك الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيغن.

 

وقلّص لاعب "برشلونة" أوسكار مينغويزا النتيجة بهدف في الدقيقة 60 من زمن المباراة التي شهدت أيضاً طرد لاعب "الريال" كاسيميرو في الدقيقة 90. 

 

✅"كريم بنزيما" كابيتانو و هداف.
✅"توني كروس" مشتعل.
✅ "زيدان" يصبح أول مدرب يفوز بثلاث مباريات الكلا سيكو على التوالي مع "ريال مدريد" منذ 1979.
✅"ريال مدريد" يحسم "كلاسيكو الأرض" بثنائية في شباك "برشلونة" و يصعد لصدارة #LaLigaSantander مؤقتا.#ElClásico pic.twitter.com/ZmRE5Wq8T8

وبذلك، رفع "ريال مدريد" رصيده إلى 66 نقطة وتصدّر جدول الترتيب موقتاً بالتساوي بعدد النقاط مع "أتلتيكو مدريد" الذي سيخضوض مواجهة اليوم مع "ريال بيتيس". 

وتجمّد رصيد "برشلونة" عند 65 نقطة في المركز الثالث. 

 

 

 

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