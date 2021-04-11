"أبطال آسيا".. "فولاذ" يقصي "العين" ويبلغ دور المجموعات

أهدر نادي "العين" الإماراتي فرصة بلوغ دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما تلقى هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-0 أمام "فولاذ خوزستان" الإيراني في ملحق التصفيات، أمس السبت.وأنهى "فولاذ" الشوط الأول متقدماً بهدف صالح حرداني في الدقيقة 41 وعزز لوسيانو بيريرا من تقدم الفريق الإيراني في بداية الشوط الثاني.وجعل الجنوب إفريقي أياندا باتوسي النتيجة 3-0 في الدقيقة 58 واختتم بيريرا الرباعية قبل 4 دقائق من النهاية.ولأول مرة منذ 2012 سيغيب "العين"، الفائز باللقب في 2003، عن دور المجموعات، فيما سيشارك "فولاذ" إلى جانب أندية "النصر" السعودي و"السد" القطري و"الوحدات" الأردني في مجموعة واحدة.