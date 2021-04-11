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رياضة
رغم الفوز.. "الزمالك" المصري يودّع "أبطال افريقيا" مبكراً
Lebanon 24
11-04-2021
|
23:00
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ودّع نادي "الزمالك" المصري بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم مبكراً رغم فوزه 4-1 على "تينغيت" السنغالي بعد تعادل المتصدر "الترجي" التونسي 1-1 مع ضيفه "مولودية الجزائر" في تونس أمس السبت.
وكان الفريق المصري ينتظر هدية من "الترجي" بالفوز على ضيفه الجزائري وتقدم بطل تونس بالفعل بتشكيلة بديلة حتى الدقيقة 68 حين تعادل عبد النور بلخير ليقود فريقه للتأهل لدور الثمانية في ختام جولات المجموعة الرابعة، بحسب ما ذكر موقع "العربية".
وضمن "الترجي" الصدارة في وقت سابق ويملك 11 نقطة مقابل 9 نقاط لـ"مولودية الجزائر" وثماني نقاط لـ"الزمالك" وتذيل "تينغيت" السنغالي الترتيب بـ4 نقاط.
ودفع "الزمالك" ثمن خسارتين متتاليتين من "الترجي" لكنّه أحيى فرصه بالفوز خارج أرضه على "مولودية الجزائر" في الجولة الماضية قبل أن يترك مصيره بين أيدي "الترجي" الذي أراح العديد من عناصره الأساسية في الجولة الأخيرة.
المصدر: العربية
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