رياضة

ميسي يرتجف من البرد في موقعة "كلاسيكو الأرض" (فيديو)

Lebanon 24
11-04-2021 | 10:30
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ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي،نجم نادي "برشلونة" الإسباني وهو يرتجف من البرد بسبب الأمطار التي جعلته يتبلّل، خلال موقعة "كلاسيكو الأرض" التي خاضها فريقه أمام مضيفه "ريال مدريد" مساء أمس السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني.

وسقطت الأمطار بغزارة على أرضية الملعب مع بداية الشوط الثاني، إلى درجة أن النجم الأرجنتيني لم يتحمل البرد الذي شعر به أيضاً لاعبون من الفريقين، فانتشر الفيديو الذي يبدو فيه مرتجفاً بينما كان اللعب متوقفاً.

Always front Real Madrid

#Messi pic.twitter.com/ROxUHMFmHr



وبعدها بثوانٍ، قام ميسي باستبدال قميصه الذي ابتلّ من الأمطار الغزيرة، ليتخلص ولو قليلاً من البرد الذي اجتاح جسمه.

 

وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض على "برشلونة" بنتيجة 2-1، ليرفع "ريال مدريد" رصيده إلى 66 نقطة في صدارة جدول الترتيب موقتاً بالتساوي مع "أتلتيكو مدريد" الذي يمتلك مواجهة اليوم أمام "ريال بيتيس" في الجولة نفسها. 

 

المصدر: وكالات
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