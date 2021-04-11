"التضامن" يضمن البقاء في "الأولى".. و"الغازية" يلحق بـ"السلام" إلى "الثانية"

ضَمنَ نادي "التضامن صور" البقاء في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على نادي "طرابلس" بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من سداسية الأندية الأواخر للبطولة.

ولحق نادي "الشباب الغازية" بنادي "السلام زغرتا" إلى دوري الدرجة الثانية، على الرغم من فوز الأوّل على الثاني بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة نفسها.

وسجّل البديل عدنان سلوم هدف البقاء لـ"التضامن" من تسديدة رائعة على حدود منطقة جزاء "طرابلس" في الدقيقة 71 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "العهد"، ليرفع رصيد فريقه إلى 15 نقطة ويضمن البقاء في الدرجة الأولى مبتعداً بفارق 5 نقاط عن "الشباب الغازية" مع تبقّي مباراة واحدة تجمعهما في الجولة الأخيرة للسداسية.

وعلى ملعب "أمين عبدالنور" في بحمدون، لم تساهم ثلاثية "الغازية" في شباك "السلام" من إنقاذ الفريق من الهبوط، ليلحق بالفريق الزغرتاوي الذي كان هبط رسمياً في وقت سابق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

وافتتح التسجيل لـ"الغازية" حيدر أبو زيد في الدقيقة 32، ثم أضاف أكرم طراد الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 38، فيما سجل حسن ديب الهدف الثالث لـ"الغازية".

ورفع "الغازية" رصيده إلى 10 نقاط لم تكن كافية لضمان البقاء في دوري الأضواء حيث كان يأمل بهدية من نادي "طرابلس" لتأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة أمام "التضامن".

وفي مباراة "تحصيل حاصل" من الجولة نفسها، تعادل "شباب البرج" مع "البرج" بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي" في جونية.

وتقدم "البرج" عن طريق فضل عنتر في الدقيقة 21، ثم أدرك عدنان ملحم التعادل لـ"شباب البرج" في الدقيقة 73، ليرفع بذلك الفريقان رصيدهما إلى 20 نقطة على رأس ترتيب الأندية الـ 6 الأواخر في الدوري.