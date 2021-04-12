رونالدو يثير الجدل بتصرف عند نهاية مباراة يوفنتوس ضد جنوى.. وصحافي يروي التفاصيل

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل من جديد عقب مباراة فريقه يوفنتوس، والتي تغلب فيها على جنوى بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.
ووفقاً لما نقله موقع "فوتبول إيطاليا" غادر كريستيانو رونالدو الملعب غاضباً بعد صافرة النهاية، حيث ألقى بقميصه بعيداً، بالقرب من مرمى الخصم. وسرعان ما التقطه أحد جامعي الكرات في الملعب.
Precisazione: #CR7 non ha gettato a terra nessuna maglia al termine del match. Un raccattapalle gli ha chiesto la casacca, lui se l’è tolta e gliel’ha lanciata. Poi, che abbia giocato male sbuffando qua e là, è un altro discorso.
— Romeo Agresti (@romeoagresti) April 11, 2021
وتعليقاً على تصرف كريستيانو رونالدو قال مدرب االفريق أندريا بيرلو في تصريح لوسائل الإعلام بعد صافرة النهاية: "من الطبيعي أنه أراد تسجيل هدف، خاصة عندما كانت المباراة معقدة، لأنه بطل ويريد دائماً ترك بصمته".