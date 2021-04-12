رياضة

"ريال مدريد" يعلن إصابة فاسكيز.. وتوقّعات بنهاية موسمه!

Lebanon 24
12-04-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-812071-637538214487218575.jpg
Doc-P-812071-637538214487218575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي "ريال مدريد" الإسباني أنّ جناحه لوكاس فاسكيز يعاني من التواء في رباط ركبته اليمنى، تعرّض له خلال فوز فريقه في "الكلاسيكو" على غريمه "برشلونة" 2-1 يوم السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.


وقال "الريال" في بيان نشره، أمس الأحد، على موقعه الرسمي: "بعد الفحوص التي أجريت يوم الأحد للاعبنا لوكاس فاسكيز، شخّص الفريق الطبي لريال مدريد التواء في الرباط الصليبي الخارجي لركبته اليسرى".


ومرر فاسكيز (29 عاما) قبل إصابته تمريرة حاسمة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة جاء منها الهدف الأول، ثم استبدل في الدقيقة 42 بعد اصطدام قوي مع لاعب وسط "برشلونة" سيرجيو بوسكيتس.


ولم يوضح النادي مدة غياب فاسكيز، لكن بحسب الصحف الرياضية، سيبتعد حتى نهاية الموسم الحالي وبالتالي سيغيب عن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد "ليفربول" الإنكليزي الأربعاء المقبل، بعد فوز فريقه ذهاباً 3-1 الثلاثاء الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

المصدر: أ ف ب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
21:00 | 2021-04-12
18:00 | 2021-04-12
16:50 | 2021-04-12
15:00 | 2021-04-12
12:00 | 2021-04-12
09:00 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website