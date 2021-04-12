"ريال مدريد" يعلن إصابة فاسكيز.. وتوقّعات بنهاية موسمه!

أعلن نادي "ريال مدريد" الإسباني أنّ جناحه لوكاس فاسكيز يعاني من التواء في رباط ركبته اليمنى، تعرّض له خلال فوز فريقه في "الكلاسيكو" على غريمه "برشلونة" 2-1 يوم السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.وقال "الريال" في بيان نشره، أمس الأحد، على موقعه الرسمي: "بعد الفحوص التي أجريت يوم الأحد للاعبنا لوكاس فاسكيز، شخّص الفريق الطبي لريال مدريد التواء في الرباط الصليبي الخارجي لركبته اليسرى".ومرر فاسكيز (29 عاما) قبل إصابته تمريرة حاسمة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة جاء منها الهدف الأول، ثم استبدل في الدقيقة 42 بعد اصطدام قوي مع لاعب وسط "برشلونة" سيرجيو بوسكيتس.ولم يوضح النادي مدة غياب فاسكيز، لكن بحسب الصحف الرياضية، سيبتعد حتى نهاية الموسم الحالي وبالتالي سيغيب عن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد "ليفربول" الإنكليزي الأربعاء المقبل، بعد فوز فريقه ذهاباً 3-1 الثلاثاء الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".