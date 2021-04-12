رياضة

وفاة لاعب كرة عربي بعدما ابتلع لسانه في المباراة (صورة)

Lebanon 24
12-04-2021 | 16:50
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توفي لاعب فريق الشباب البيضاوي لكرة القدم، رضا الساقي، الأحد، وهو على أرض الملعب، بينما كان يخوض مباراة في إطار الجولة السادسة عشرة لدوري الهواة.

وكان فريق الشباب البيضاوي يلعب مباراة مع ضيفه حسنية بنسليمان، ثم فارق اللاعب الحياة بعدما ابتلع لسانه خلال المباراة.

وذكرت تقارير صحافية أن الطواقم الطبية في الملعب قامت بجهود حثيثة من أجل إنقاذ اللاعب لكنه لم تنجح في ذلك، ففارق الحياة وهو ما يزال على أرضية الملعب.

 وأثارت الحادثة تعاطفا واسعا على المنصات الاجتماعية وتم تداول مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للاعب.

وأبدى معلقون حزنهم على وفاة اللاعب الذي رحل عن الحياة وهو ما يزال في بداية الحياة، وفيما كان يشق طريقه بالكاد في عالم كرة القدم.

وأعاد الحادث عددا من الحوادث المماثلة إلى الأذهان، ومن بينها وفاة اللاعب يوسف بلخوجة الذي كان يلعب لصالح فريق الوداد البيضاوي، خلال مباراة "ديربي".

وبالطريقة نفسها، كان لاعب فريق أولمبيك خريبكة قد توفي على أرضية الملعب بسبب ابتلاع اللسان، إلى جانب لاعب حسنية أكادير جواد أقدار.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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