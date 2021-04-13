رياضة

هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)

Lebanon 24
13-04-2021 | 09:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يوم السبت الماضي كانت المباراة محتدمة وعلى أشدها بين فريقين بكرة القدم في ايرلندا الشمالية، هما Glentoran المنافس تقليديا لمواطنه Dungannon Swifts في الدوري المحلي، فإذا بمهاجم نادي غلينتوران، اللاعب Rory Donnelly البالغ 29 سنة، يقوم في الدقيقة 39 بما لم يقم به سواه في عالم كرة القدم قبل الآن، فقد هز شباك "سويفت" بهدف أسطوري من النوع العابر للقارات، من مسافة 36 مترا وبرأسه.

 

استغل خروج حارس مرمى "سويفت" من موقعه، في محاولة لإبعاد الكرة برأسه عن منطقة جزائه، لكنه أخطأ بدفعها عالية الارتفاع، وقرب نقطة منتصف الملعب، بحسب ما يبدو في الفيديو، وفيه نجد المهاجم دونيلي يتنبه لها ويدركها برأسه، ليسددها عالية أيضا نحو مرمى الخصم، فكان الهدف الأول، وتلاه المهاجم نفسه بتسجيل هدف ثان، لتنتهي المباراة بهزيمة Swifts بهدفين لقاء لا شيء، أولهما انتشر خبره في معظم العالم تقريبا.

 

كثيرون من المشجعين وغيرهم، مضوا إلى حسابات لهم في مواقع التواصل، وهنأوا دونيلي بهدفه النادر، ومنهم Roy Carroll حارس مرمى "سويفت" نفسه، والذي اعترف فيما بعد لوسائل إعلام محلية، أن الوقت لديه كان قصيرا مقارنة بسرعة الكرة التي سددها دونيلي برأسه مرتفعة أيضا، لذلك لم يتمكن من اللحاق بها، فمضت إلى حيث تستحق، وأغنت عالم كرة القدم بهدف أسطوري.

المصدر: العربية

رياضة

فيديو

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:06 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:12 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2021-04-13
23:00 | 2021-04-12
21:00 | 2021-04-12
18:00 | 2021-04-12
16:50 | 2021-04-12
15:00 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website