رياضة

تريزيغيه خضع لجراحة بالركبة.. وأستون فيلا يكشف مدة غيابه

Lebanon 24
13-04-2021 | 18:00
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أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي لكرة القدم أن جناحه الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى بعد تعرضه لإصابة أمام ليفربول في الدوري الممتاز، السبت، ما سيحتم غيابه عن بقية الموسم الحالي.


واضطر تريزيغيه (26 عاما) إلى مغادرة الملعب باكياً بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي في خسارة فريقه على ملعب "أنفيلد" 1-2 في المرحلة 31.
وأفاد نادي مدينة برمنغهام في بيان "خضع تريزيغيه لعملية جراحية قبل أن يبدأ فترة إعادة التأهيل. نتمنى له الشفاء التام والسريع".

في المقابل، كتب تريزيغيه، صاحب 48 مباراة دولية، عبر صفحته على إنستغرام عقب تعرضه للإصابة: "بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف أرد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن. أسألكم الدعاء".

وتلقى تريزيغيه العديد من رسائل الدعم أبرزها من نجم ليفربول محمد صلاح، الذي حياه متمنياً له عودة سريعة إلى الملعب، وكتب على إنستغرام: "أتمنى لك الشفاء العاجل وأتوق لرؤيتك مجدداً على الملعب قريباً".

فيما كتب أحمد حجازي: "ألف سلامة عليك يا تريزيغيه إن شاء الله هترجع أقوى وأحسن وهتحقق كل أحلامك ولكننا واثقين فيك وفي رجوعك أحسن".

وأضاف زميله في فيلا، أحمد المحمدي "ستكون أقوى يا أخي، أتمنى لك الشفاء العاجل".

وفي عامه الأول مع فيلا تألق تريزيغيه بتسجيله 7 أهداف وتمريره 3 كرات حاسمة في 41 مباراة، إلا أنه فشل في المتابعة بالزخم ذاته في هذا الموسم بعدما اضطر للغياب لفترة شهرين بسبب إصابة في الرأس، ثم بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا قبل أن يستعيد ثقة مدربه دين سميث الذي أشركه أساسيا 4 مرات في مبارياته الخمس الأخيرة.

ونجح لاعب الأهلي سابقاً في هز الشباك للمرة الاولى هذا الموسم بتسجيله ثنائية أمام فولهام 3-1 في المرحلة 30.

ويحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر في الـ "بريميرليغ" برصيد 44 نقطة من 13 فوزاً مقابل 5 تعادلات و12 خسارة.

المصدر: "سكاي نيوز
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