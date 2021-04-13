رونالدو "الغاضب" يأخذ "السمّ" معه إلى غرفة الملابس.. هذا ما فعله!

كشفت تقارير صحافية إيطالية، أمس الإثنين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي "يوفنتوس" الإيطالي، صبّ جام غضبه على زملائه اللاعبين، وبات يثير الشكوك حول مستقبله مع الفريق.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "لا غازيتا" الإيطالية عبر موقعها الإلكتروني، فإنّ المهاجم البرتغالي خلع قميصه وألقى به أرضاً عقب نهاية مباراة "يوفنتوس" ومضيفه "جنوى"، يوم الأحد، في المباراة التي كسبها بطل الدوري الإيطالي بثلاثية لهدف.
وظهر رونالدو متوتراً خلال اللقاء، إذ رغب في هزّ الشباك، لكنّه لم يتمكن من ذلك بعد عدة محاولات مختلفة، بحسب ما ذكر موقع "العربية".
وأضافت "لاغازيتا": "أخذ رونالدو "السم" إلى غرفة الملابس، حيث ضرب الجدران بغضب وبدأ بالصراخ".