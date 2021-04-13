رياضة

رونالدو "الغاضب" يأخذ "السمّ" معه إلى غرفة الملابس.. هذا ما فعله!

Lebanon 24
13-04-2021 | 21:00
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كشفت تقارير صحافية إيطالية، أمس الإثنين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي "يوفنتوس" الإيطالي، صبّ جام غضبه على زملائه اللاعبين، وبات يثير الشكوك حول مستقبله مع الفريق.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "لا غازيتا" الإيطالية عبر موقعها الإلكتروني، فإنّ المهاجم البرتغالي خلع قميصه وألقى به أرضاً عقب نهاية مباراة "يوفنتوس" ومضيفه "جنوى"، يوم الأحد، في المباراة التي كسبها بطل الدوري الإيطالي بثلاثية لهدف.

وظهر رونالدو متوتراً خلال اللقاء، إذ رغب في هزّ الشباك، لكنّه لم يتمكن من ذلك بعد عدة محاولات مختلفة، بحسب ما ذكر موقع "العربية". 


وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنّ القميص الذي رماه رونالدو في الأرض، منحه إلى جامع الكرات، وأضافت: "وصل إلى النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس، وكان وجهه داكناً جداً، وليست هذه المرة الأولى التي يغضب فيها رونالدو عندما لا يسجل، لكن التوتر كان واضحا يوم الأحد، منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهائية، قام كريستيانو بإخراج غضبه في زملائه، كما تشاجر مع ماتيا بيرين".

وأضافت "لاغازيتا": "أخذ رونالدو "السم" إلى غرفة الملابس، حيث ضرب الجدران بغضب وبدأ بالصراخ".


وأكد أندريا بيرلو، مدرب "يوفنتوس"، أن رونالدو كان غاضباً لأنه لم يتمكن من التسجيل، وأبان: من الطبيعي أن يرغب شخص مثله دائماً في هز الشباب، لا أعتقد أنه سيتم تغريمه، يمكن أن يمر بلحظات توتر، لا يوجد سبب لتغريمه.

المصدر: العربية
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