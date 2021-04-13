ميسي و"برشلونة" يضغطان على نيمار للعودة إلى "الكامب نو"

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أمس الإثنين، أنّ البرازيلي نيمار دا سيلفا لم يوقع على تجديد عقده مع فريقه "باريس سان جيرمان" الفرنسي، بسبب الضغط الذي يتعرض له من نادي "برشلونة" الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.وذكرت "ليكيب" أن نيمار الذي ينتهي عقده في صيف العام 2022، يؤجل موضوع تجديد عقده، على الرغم من أنّ العقد جاهز للتوقيع، لكنّ المعلومات تشير إلى أن كلا من "برشلونة" وميسي يضغطان على نيمار، حتى يعيد البرازيلي التفكير في مستقبله وإمكانية ارتداء قميص النادي الكتالوني مرة أخرى، بحسب ما نقل موقع "العربية".وأضاف التقرير: "لا يحبذ ميسي الرحيل عن "برشلونة" مع تولي خوان لابورتا رئاسة النادي، سيحاول إقناع صديقه نيمار حتى يعود إلى "كامب نو"، واللعب معا مجددا، ويتلقى نيمار حاليا ضغوطا شبه يومية للعودة إلى برشلونة".وشددت "ليكيب" على أن نيمار كان متحمساً للغاية من أجل البقاء في باريس، لكن الظروف تغيرت الآن بعد ضغوط ميسي و"برشلونة".