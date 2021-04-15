قبل "موقعة أنفيلد".. كلوب يعتذر لريال مدريد

بعد تصريحات جدلية أغضبت جماهير ريال مدريد الإسباني، عاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنكليزي ليقدم اعتذاره ويتراجع عن كلماته قبل مواجهة مرتقبة بين العملاقين.
وكان مدرب ليفربول قد وصف ملعب ريال مدريد الحالي "استاد ألفريدو دي ستيفانو" بأنه ملعب تدريب لا يصلح للعب كرة القدم، وأن لقاء فريقه أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي كان يجب أن يقام على ملعب آخر.
وقال كلوب الثلاثاء: "إذا ظن أحد أنني كنت أقلل من احترامي لريال مدريد فأنا آسف. هذه لم تكن نيتي"، وفقا لمحطة راديو مونتي كارلو.
وأضاف: "بكل صراحة، الأمر سخيف جدا أن تتحول تصريحاتي لقصة كبيرة. لم أقصد تقليل الاحترام".
وكان أسطورة ريال مدريد الأسبق خورخي فالدانو، قد رد على تصريحات كلوب التي وصف بها ملعب ريال مدريد بأنه "ملعب للتدريب".