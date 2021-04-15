رياضة

كلوب يلمح لمسؤولية صلاح.. "كان ينهي الفرص مغمض العينين"

Lebanon 24
15-04-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-813061-637540699442675872.jpg
Doc-P-813061-637540699442675872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فشل ليفربول في تعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد واكتفى بالتعادل بدون أهداف على أرضه، الأربعاء، ليودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ولم تكن لدى المدرب يورغن كلوب أي شكوك بشأن الأسباب.


وكان يمكن تعويض الخسارة 3-1 في مدريد في أول 20 دقيقة بالنظر إلى الفرص التي صنعها ليفربول.

وزاد الأداء السيء في مباراة الذهاب من صعوبة المهمة في آنفيلد وأنهى غياب الفاعلية أي أمل للفريق.

وقال المدرب الألماني: "دائما ما تكون بحاجة إلى لحظات حاسمة. لم نخسر المواجهة الليلة، خسرناها في مدريد. الوضع لم يكن مريحا في مدريد. كنا جيدين ولعبنا بشراسة وأتيحت لنا الفرص. لم نسجل ثم حسمت خبرة ريال مدريد المواجهة".

وأهدر محمد صلاح فرصتين مبكرتين وبدا ثلاثي الهجوم، الذي يكونه اللاعب المصري مع روبرتو فيرمينو وساديو ماني بعيدا عن مستواه في آخر موسمين.

وقال كلوب: "نعلم أن محمد صلاح يمكنه إنهاء هذه الفرص وهو مغمض العينين. هذا لم يحدث. لكننا ودعنا البطولة".

ويرى جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن فريقه دخل المباراة بالروح المناسبة، لكنه اتفق مع مدربه في أن اللمسة الأخيرة خذلت الفريق.

وأضاف "الأداء والحدة والرغبة كلها أمور كانت جيدة. لكننا لم نستغل فرصنا وهذا هو الفارق. بالتأكيد لعبنا بشكل أفضل. وفعلنا الكافي للفوز بالمباراة.

وتابع: "أردنا بدء المباراة وتحديد الإيقاع منذ البداية. لو لعبنا بهذه الحدة في الذهاب لتغير الوضع تماما. في المجمل لم نكن جيدين على مدار المباراتين".

ويمكن أن يزداد الوضع الكارثي لليفربول سوءا إذا فشل في بلوغ دوري الأبطال في الموسم المقبل إذ يحتل المركز السادس وهو الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة اقتصادية قوية للنادي".

وقال كلوب: "نحب هذه البطولة ولأسباب أخرى فمن المهم التأهل إليها. الآن يمكننا التركيز على الدوري وسنفعل ذلك".

المصدر: "سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2021-04-15
23:00 | 2021-04-14
21:00 | 2021-04-14
18:00 | 2021-04-14
15:00 | 2021-04-14
12:00 | 2021-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website